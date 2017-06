publié le 23/06/2017 à 08:00

Prince en costume violet, le regard fier, sur une moto au beau milieu de la nuit. La pochette de Purple Rain est ancrée dans la mémoire collective. Elle fait partie de la légende de la musique. Sorti en 1984, le sixième disque du Kid de Minneapolis reste son plus grand succès (20 millions d'exemplaires vendus, son chef d'œuvre, sa marque dans l'histoire, un recueil de tubes intemporels.



C'est aussi la bande originale idéale d'un film éponyme, paru la même année, dans lequel Prince Rogers Nelson tient le rôle d'un musicien qui tente de devenir une star… En tout, neuf titres funky imparables, sexy en diable : Let's Go Crazy, Take Me With You, When Doves Cry et bien entendu Purple Rain. Un sommet, une ballade rock 'n' roll, pop et gospel déchirante portée par un solo d'anthologie.



Un an après la tragique disparition de l'incroyable performer américain, Purple Rain ressort dans une version luxueuse indispensable. NPG Records et Warner Bros. Records ont élaboré cette réédition à la hauteur du mythe, proposée en deux versions, Deluxe et Deluxe - Expanded Edition. Une précommande spéciale a été lancée le 28 avril accompagnée du titre inédit Electric Intercourse en téléchargement, disponible pour la toute première fois en version studio.

RTL, partenaire de la réédition de "Purple Rain"

Un album remasterisé et de nombreux bonus

Purple Rain version Deluxe se dévoile sur 2 CDS. Tout d'abord le remaster officiel réalisé à Paisley Park en 2015 à partir des bandes masters d'origine, supervisé par Prince en personne, quelques mois avant sa disparition en 2016. Et le disque From The Vault & Unreleased contenant 11 joyaux issus du légendaire vault de la plus sulfureuse des pop star. Le tracklisting comprend de nombreuses raretés très recherchées, dont Our Destiny / Roadhouse Garden (1984), l'instrumental Father’s Song datant de 1983 et bien plus encore.



Ce qui frappe le plus, c'est la précision du son, sa chaleur. Le remastering redonne son éclat au joyau composé par Prince. La voix du chanteur est également plus présente, ses paroles sont beaucoup plus claires que par le passé. Chaque syllabe accroche l'oreille. L'ancienne version CD, très ancienne, proposait un son lointain, froid, sans aucune couleur. Une honte pour un disque pareil.



À tel point que pour apprécier véritablement les titres de Purple Rain, il fallait les écouter en concert ! Là, on prenait la mesure de l'incroyable qualité des morceaux, de leur génie rythmique. Avec cette nouvelle version, la folie nous gagne dès Let's Go Crazy, Take Me With You nous emporte loin, on meurt de plaisir en écouter I Would Die 4 You... When Doves Cry et Purple Rain sont des sommets dont il est bien difficile de redescendre.



Prince, Purple Rain Deluxe et Deluxe - Expanded Edition (NPG Records et Warner Bros).

