publié le 29/04/2016 à 05:36

Prince avait des médicaments opiacés sur lui ainsi qu'à son domicile lorsqu'il a été retrouvé mort le 21 avril 2016, selon plusieurs médias américains, alors que les résulats d'autopsie doivent encore confirmer les circonstances de son décès. La chaîne d'information CNN a annoncé que des médicaments ont été trouvés sur lui et dans sa résidence de Paisley Park, citant une source policière locale.



Des médicaments anti-douleurs ont été retrouvés sur le lieu du décès du chanteur, renchérit le journal Star Tribune de Minneapolis, qui affirme qu'une enquête a été ouverte pour déterminer si ce traitement a pu provoquer la mort de Prince. D'après CNN, l'Agence américaine de lutte contre la drogue a été sollicitée dans le cadre de cette investigation.

Un héritage phénoménale mais pas de testament

D'après plusieurs témoignages anonymes cités par le Star Tribune, l'artiste américain avait fait une overdose d'opiacés quelques jours seulement avant sa mort, provoquant l'atterrissage d'urgence de son avion privé.

À 57 ans, Prince Rogers Nelson, l'un des artistes les plus célèbres et prolifiques de sa génération, avait été hospitalisé à sa descente d'avion, alors qu'il revenait d'Atlanta, où il donnait un concert. Les opiacés, tels que la méthadone ou la morphine, sont des substances dérivées de l'opium prescrites comme anti-douleurs et peuvent engendrer une forte dépendance.

Les causes de sa mort restent mystérieuses. Les autorités ont annoncé qu'il faudrait attendre au moins 4 semaines pour connaître les résultats de l'autopsie. Un juge américain a nommé mercredi 27 avril un mandataire chargé d'administrer les biens de Prince, comme le demandait sa sœur en l'absence de testament. Tyka Nelson avait demandé à la justice de choisir comme mandataire provisoire le fonds de gestion d'actifs Bremer Trust, car sa maison mère, la banque Bremer, s'était chargée des affaires de Prince pendant plusieurs années.

Des albums encore inédits

Tyka Nelson est sa seule soeur encore en vie mais Prince avait aussi cinq demi-frères et demi-sœurs qui sont tous désignés comme héritiers au même titre qu'elle aux yeux de la justice américaine. Les autorités judiciaires de Minneapolis ont planifié une audience à la demande de proches du chanteur, qui ont porté réclamation concernant son héritage.



Le fonds Bremer Trust sera chargé d'élucider s'il existe d'autre héritiers, en plus de l'administration d'une fortune dont l'ampleur reste inconnue. Un site spécialisé dans les finances des célébrités, Celebrity Net Worth, l'évalue à quelque 300 millions de dollars. Ses héritiers auront le pouvoir de décider quoi faire des trésors inédits cachés dans les coffre-forts de Paisley Park, certains affirmant qu'ils pourraient renfermer des albums entiers inédits. Prince avait sorti 39 albums studio de son vivant et vendu plus de 100 millions de disques, selon la presse spécialisée.