WikiLeaks dévoile les outils de piratage de la CIA

et Loïc Farge

publié le 08/03/2017 à 06:16

C’est encore une affaire d’espionnage qui fait la une de l’actualité chez nous, mais cette fois-ci Donald Trump n’est pas concerné. Le site Wikileaks, dirigé par Julian Assange (réfugié depuis plusieurs années au sein de l'ambassade d'Équateur à Londres), qui a publié mardi 7 mars près de 9.000 pages de documents très embarrassants pour la CIA. Car si ces documents sont vrais, on y découvre quelles techniques utilise l'agence de renseignement américaine.



Par exemple, si vous avez un smartphone (un Android ou un iPhone), dites-vous que c'est potentiellement un mouchard pour la CIA. Il peut capter des conversations. Même chose si vous avez une télévision de dernière génération, connectée à Internet : elle peut, sans que vous le sachiez, vous enregistrer (le son, l’image) même si vous avez l’impression qu’elle est éteinte. Même si vous prenez des précautions, par exemple, en utilisant des applications de messagerie cryptées comme WhatsApp ou Telegram, la CIA peut enregistrer vos conversations.

La sécurité américaine en danger

Cela rappelle un peu les révélations d’Edward Snowden il y a quelques années. Cela concernait alors la NSA, une autre agence de renseignement. Là c'est la même affaire, mais pour la CIA, et c’est tout aussi embêtant. D’abord parce que cela met en lumière les techniques utilisées. Les espions américains vont devoir trouver de nouveaux procédés, car leurs ennemis vont s’adapter. Cela met en danger la sécurité américaine, regrettent d’anciens dirigeants de la CIA.

Cela pose aussi un problème démocratique, d'intrusion dans la vie privée. D'autant que la CIA n'a théoriquement pas le droit d'opérer sur le sol américain, de viser des Américains. Mais si l’agence peut pirater un iPhone en France, pourquoi ne pourrait-elle pas le faire aux États-Unis ?



Cela pose également un problème de confiance : quelle est la source de Wikileaks ? Y a-t-il une taupe à l’intérieur de la CIA ? Ou un prestataire extérieur ? Qui est le Edward Snowden qui a révélé ces informations ? Car celui ou celle qui a confié ces documents à Wikileaks risque très gros. Ou bien est-ce une puissance étrangère qui peut rentrer dans les secrets de la CIA ? Ce qui serait encore plus grave.

Wikileaks, arme de la propagande russe ?

Est-on certain que ces informations sont vraies ? La CIA ne confirme pas. Mais jusqu'à présent, Wikileaks a été plutôt fiable, même si le site est extrêmement controversé ici. Les agences de renseignement américain sont convaincues que Wikileaks est une arme de la propagande russe. Souvenez-vous : c’est Wikileaks qui a publié des informations sur Clinton pendant la campagne. Vraies, mais embarrassantes. Piratées sur les serveurs et les boites e-mails de responsables du Parti démocrate. Par les Russes, ont conclu les experts du renseignement américain.





Donald Trump disait à l’époque : "J'aime Wikileaks", ce qui a contribué à sa victoire. Mais il n’est pas certain qu’il trouve ces nouvelles révélations sur la CIA très réjouissantes.