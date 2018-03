Pour Isabelle Morini-Bosc, les émissions d'aventure ont la côte

publié le 02/03/2018 à 18:42

Dégoûté au-delà même de la nausée, le novice regardait son mentor malaxer une infâme mixture préalablement versée dans un sac lui aussi peu ragoûtant. Cette espèce de mélasse était complètement "pressée", alors que lui l'était seulement de fuir cet endroit ! Il faut dire à sa décharge que son instructeur avait alors en tête de lui faire boire de la merde. Au sens propre.



Ce qu'il mélangeait en effet consciencieusement pour en extraire une sorte de jus, c'était une bouse d'éléphant. Son intention était d'y ajouter le plus vite possible, le premier liquide qu'ils trouveraient et qui pourrait, une fois filtré, donner une mélasse ressemblant vaguement à de l'eau. Donc à peu près consommable. Dans un premier temps et à ce stade des cogitations, il demandait "simplement" à son protégé de s'humecter la bouche et la peau avec ce breuvage marronnasse, histoire d'éviter la déshydratation.

Ces images constitueront l'une des séquences fortes de The Wild, cette future émission de M6 qui, comme son nom ne l'indique pas, est parfaitement française. L'expert "ès-merdes" est un chasseur alpin, le novice un cadre supérieur surdoué qui ne peut justement pas encadrer la situation qu'il est en train de vivre. Je m'en voudrais, cela dit, de donner à penser que ce concept est seulement un prétexte pour permettre aux plus voyeurs des téléspectateurs de se repaître de moments "gore" parfaitement répugnants.

Il est raisonnable de jouer à se faire peur

Loin de l'immonde préparation du très imaginatif Willy Rovelli dans Fort Boyard c'est au contraire une vraie leçon de survie en milieu hostile. Alors je vous l'accorde, elles sont quand même très peu nombreuses, les futures occasions que nous aurons de devoir écraser le caca d'un pachyderme pour survivre entre Périgueux et Maubeuge. On peut donc légitimement se demander s'il est bien raisonnable de jouer ainsi sottement à se faire peur. Ma foi oui. D'abord parce que cela n'a rien de sot : crottin de Babar ou bouse de vache, ce cas d'école reste une leçon de choses intéressantes, que l'on ait l'occasion de la vivre ou pas.



Ensuite parce que toute aventure permettant de mieux mesurer la valeur des choses est utile. "Je ne ferai plus jamais couler l'eau sans raison", déclare ainsi l'un des "apprentis dur de dur", après plusieurs heures de marche par près de 40° à l'ombre sans rencontrer la moindre flaque. Et puis, inutile de commencer un début de débat à haut-débit avant même la diffusion de cette aventure dans laquelle 7 binômes, composés chacun d'un pro de l'aventure et d'un individu lambda, ont 3 jours pour parcourir ensemble 50 kilomètres sans liquide ni solide. Un as et un naze de la survie, en somme. Le boulard et le boulet.



Sauf qu'ils ne sont en fait pas prétentieux du tout, ces "experts" dont certains vont d'ailleurs se montrer parfois moins performants que leur "élève", dans un périple qui les verra affronter la jungle amazonienne, la haute montagne bolivienne, et la savane botswanaise. Est-ce réussi ? Oui, avec des tandems vraiment pittoresques, comme celui que forment un bel aventurier silencieux et une intarissable quinqua de 53 ans se dopant "à la tchatche".

Déjà beaucoup de programmes similaires

Ce format doit arriver d'ici peu sur nos petits écrans, et on peut s'en réjouir, en croisant toutefois les doigts pour que les différents périples à base d'effets et d'efforts physiques ne se nuisent pas les uns les autres. Sont ainsi attendus dans les semaines ou les mois qui viennent Celebrity Island (que je regrette de ne pas avoir pu accepter de faire), Koh Lanta All Stars" ou encore Ninja Warrior, alors que commencent par ailleurs incessamment sous peu pour M6 les tournages de The Bridge (15 personnes s'associent afin de construire un pont de 300 mètres de long entre deux rives patagoniennes) et Pékin Express en Malaisie (quelle joie que cela revienne) sans oublier, le possible retour de La Taupe, ce concept dans lequel un participant joue "contre" les autres tout en affectant de les aider.



Ce n'est pas tout puisque commence en avril sur TF1 la "fabrication" des Aventures Robinson saison 2 (avec cette fois 2 artistes de générations différentes pour ne pas faire fuir les seniors), sans oublier les diffusions sur France 2 des Rendez-vous en terre inconnue (avec Malik Benthala en "terre cévenole") et sur France 3 de La Carte aux trésor nouvelle version estivale avec Cyril Féraud. Et on aura fait le tour du sujet quand on aura enrichi cette liste de quelques émissions de Mike Horn et autres spéciales sur Gulli, RMC Découvertes, Ushuaïa TV etc.



Que dire en conclusion ? Qu'aucun de ces formats n'est raté. Ni à jeter ni à rejeter. Reste que, contrairement à ce que prétend un proverbe populaire qui veut que "abondance de biens ne nuit pas", on peut au contraire penser qu'"abondance de biens nuit parfois". Il ne faudrait pas en effet que le public soit gavé avant même de savoir s'il a faim. Ce serait dommage puisque dommageable. Moi, ce que j'en dis.