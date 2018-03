publié le 02/03/2018 à 16:18

TF1 diffuse ce vendredi 2 mars le nouveau Grand concours des animateurs, super convivial, avec pourtant une vraie progression dramatique. Présenté par Carole Rousseau depuis sa création, il accueille des animateurs de toutes les chaines, comme Bruno Guillon mais aussi Alex Goude, Christophe Beaugrand ou encore Valérie Damidot.



The Voice continue ce week-end, puis que TF1 diffuse de nouvelles auditions à l'aveugle samedi 3 mars. On peut avoir un coup de cœur par soirée : lors de la première audition c'était Edouard chantant du Nino Ferrer, lors de la deuxième c'était Frédéric Longbois chantant Bécassine, et la semaine dernière c'était Ubare, une petite coréenne pianiste de 19 ans, qui parle à peine le français mais a enchanté tous les coaches en interprétant à sa façon Pink Martini.



Sinon on peut retrouver Audrey Fleurot sur France 3 dans le polar du samedi, Peur sur la base, où elle joue en effet très peu, et elle est convaincante en gradé de la gendarmerie qui justement se gendarme pour trouver le meurtrier d'un jeune fusilier marin. Difficulté supplémentaire : le légiste est son ex, qu'elle a quitté un beau jour sans explication, ça favorise pas des retrouvailles sereines.