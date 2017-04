Poils et Prévert dans La Curiosité

publié le 23/04/2017 à 12:00

Poilorama

Nous en avons 4 millions sur nous... Nos poils nous obsèdent et nous dégoûtent, on leur a d’ailleurs déclaré la avec nos rasoirs, épilateurs électriques et autres sabre lasers… mais pourquoi tant de haine ?

Emmanuelle Julien, journaliste est l’auteur de la websérie à découvrir sur le site d’Arte : Poilorama !



Les collants à poils Crédit : DR

Toute la poésie de Jacques Prévert

Nous célébrons un génie des mots, un grand destin Français comme on les aime, Jacques Prévert. 40 ans après sa disparition, on découvre comment ses plus beaux textes sont devenus de grandes chansons populaires en compagnie de Danièle Gasiglia-Laster et Françoise Canetti.

Danièle Gasiglia-Laster publie Paris-Prévert chez Gallimard et le Paris de Prévert aux éditions Alexandrine

Paris-Prévert

Paris de Prévert

Françoise Canetti est l'éditrice du coffret Ces chansons qui nous ressemblent aux Productions Jacques Ca-netti





Ces chansons qui nous ressemblent

