Les secrets de l'Elysée dans La Curiosité

publié le 13/04/2017 à 18:50

Les secrets de l'Elysée

Dans un mois, l’Elysée accueillera un nouveau locataire. Quels sont les secrets du Palais présidentiel français ? la visite privée avec Gaëtane Morin, journaliste et chef de service au Parisien Maga-zine/Aujourd’hui en France.

Le Parisien Magazine du 14 avril 2017

Les plastiques

Il nous habille, il nous emballe, il décore nos intérieurs, le plastique est partout , il envahit notre quotidien et nos océans !

D’où vient-il ? Comment est-il fabriqué ? Est-il dangereux pour nous et pour notre planète ? Quels sont les plastiques d’avenir ?

Fabrication, pollution, recyclage, on retrace l’histoire de ce matériau du quotidien avec Ludovic Fournier médiateur scientifique au Palais de la Découverte à Paris.

Dans le cadre du 80ème anniversaire du Palais de la Découverte Ludovic Fournier anime la conférence Les plastiques se déchaînent depuis 1937.



140.000 tonnes de bouteilles plastiques finissent en déchets par an en France Crédit : DR

Prévert

Nous célébrons un génie des mots, un grand destin Français comme on les aime, Jacques Prévert. 40 ans après sa disparition, on découvre comment ses plus beaux textes sont devenus de grandes chansons populaires en compagnie de Danièle Gasiglia-Laster et Françoise Canetti.



Danièle Gasiglia-Laster publie Paris-Prévert chez Gallimard et le Paris de Prévert aux éditions Alexandrine

Paris-Prévert

Paris de Prévert

Françoise Canetti est l'éditrice du coffret Ces chansons qui nous ressemblent aux Productions Jacques Ca-netti

Ces chansons qui nous ressemblent