La Première Heure de Pierre Palmade

publié le 01/08/2017 à 01:01

Au moment de l'enregistrement de l'émission, les Enfoirés venaient d'être diffusés à la télévision.

Pierre Palmade, Enfoiré depuis 1993 !

Alors que la diffusion du spectacle a eu lieu ce vendredi , on compte sur vous pour acheter le DVD ou le CD "Au Rendez-vous des Enfoirés" qui viennent de sortir .

Un mélange de tableaux drôles , émouvants , des chansons réinterprétées par de nombreux artistes qui s'impliquent à fond pour cette cause si importante .

Pierre Palmade revient sur scène, il sera à partir du 5 décembre au théâtre duRond Point avec" Aimez moi"

Pierre Palmade vient nous en parler mais écoutez bien, il se livre comme jamais : avec sincérité, générosité , lucidité et bien sûr l'humour qu'on lui connait …



Les Enfoirés 2016 sur la scène de l'AccorHotels Arena lundi 25 janvier 2016

La playlist

Les ENFOIRÉS 2016 - Liberté

Jean-Louis AUBERT - Temps à nouveau

Serge GAINSBOURG - Aux enfants de la chance

Lou REED - Walk on the wild side

Véronique SANSON - Comme je l'imagine

Bob DYLAN - I want you



