publié le 24/05/2018 à 18:05

Jeudi 24 mai 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau du Grand Studio RTL.





Une Grosse Tête qu’on a introduit à la radio et qui depuis crie "oh oui" à chaque émission : Caroline Diament.

Une Grosse Tête qui a des jambes tellement longues qu'on trouve ses jupes toutes petites : Karine Le Marchand.

Une Grosse Tête qui est sur la liste cachée de Didier Deschamps mais tellement bien cachée que même le sélectionneur ne la retrouve pas : Pierre Bouby.



Une Grosse Tête passionné par la famille royale est lui-même "petit prince du Mans" et "Duc de la Rillette" : Steevy Boulay.



Une Grosse Tête qui peut lever le coude sans lever le nez du bar : Jean-Jacques Peroni.



Une Grosse Tête amiral sur les mers et figure de proue à la radio : Olivier de Kersauson.

