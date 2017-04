publié le 24/04/2017 à 10:24

Deux ans après Zouzou, Blandine Lenoir est de retour au cinéma avec Aurore, son second film. Pour ce nouveau long métrage, la réalisatrice est partie d'un constat simple : en France, les femmes de plus de 50 ans en France sont encore peu ou pas représentée au cinéma. Elle a donc demandé à Agnès Jaoui d’interpréter ce portrait de femme. Pour l'accompagner, Blandine Lenoir a fait appel à Pascale Arbillot, Thibault de Montalembert, Sarah Suco et Lou Roy Lecolline.Le film sort en salle le 26 avril prochain.



"Aurore" de Blandine Lenoir, avec Pascale Arbillot et Thibault de Montalembert

L'histoire : Aurore est séparée, elle vient de perdre son emploi et apprend qu’elle va être grand-mère. La société la pousse doucement vers la sortie, mais quand Aurore retrouve par hasard son amour de jeunesse, elle entre en résistance, refusant la casse à laquelle elle semble être destinée. Et si c’était maintenant qu’une nouvelle vie pouvait commencer ?

Découvrez la bande-annonce du film :

> "Aurore" - Bande Annonce

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Cyprien Cini, Eric Dussart, Régis Maihlot et Patrice Carmouze.



Eric Dussart ''refait la télé'' les samedis et dimanches sur RTL

Tous les weekends, Eric Dussart et Jade vous présentent le rendez-vous dédié à la Télévision. Avec leur invité, ils retracent l'actualité du petit écran de manière légère et conviviale. Le samedi pour revenir sur la télé de la semaine et le dimanche pour évoquer la semaine à venir.



Jade et Eric Dussart refont la télé avec leurs invités

Régis Mailhot en spectacle

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire". Régis Mailhot est actuellement en tournée dans toute la France.



"Citoyen", le nouveau spectacle de Régis Mailhot

