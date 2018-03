publié le 16/03/2018 à 18:11

La réaction ne s’est pas fait attendre. Laurent Ruquier et Catherine Barma "démentent formellement" les informations de Benjamin Castaldi selon lesquelles Christine Angot, polémiste à On n’est pas couché, se livrerait à un "chantage au suicide" pour rester dans l’émission.



Le chroniqueur de Cyril Hanouna a en effet affirmé jeudi 15 mars sur le plateau de Touche pas à mon poste ! que la production d’ONPC serait en grande difficulté avec sa chroniqueuse. "J’ai appris de sources sûres que le cas Christine Angot est un vrai problème pour l’émission (…).

Visiblement Ruquier est très embêté, à tel point qu’on lui a suggéré de partir plus tôt et il y aurait eu un chantage au suicide", a-t-il assuré. "Si vous me faites ça, vous verrez demain dans les journaux", aurait menacé Christine Angot, selon Benjamin Castaldi.



Des "propos diffamatoires"

"Ces soi-disant informations sont inventées de toutes pièces !" ont réagi dans un communiqué Laurent Ruquier et Christine Barma, respectivement présentateur et productrice d’On n’est pas couché. Les deux "démentent formellement les propos diffamatoires tenus dans TPMP". "Ni Laurent Ruquier, ni Catherine Barma ne sont embarrassés par la présence de Christine Angot, et tiennent à le faire savoir", concluent-ils.



"Comment est-il possible de relayer de telles absurdités ? C’est mensonger, grotesque et diffamatoire. Je suis bien chanceux d’avoir Christine Angot comme partenaire plutôt que Benjamin Castaldi", a par ailleurs taclé Laurent Ruquier sur Twitter ce vendredi 16 mars.



