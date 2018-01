publié le 06/01/2018 à 16:21

On n'est pas couché fait son retour sur France 2 ce samedi 6 janvier à 23h40, après trois semaines d'interruption due aux fêtes de fin d'année. Une émission inédite qui verra se succéder des invités venus du monde de la politique, de la philosophie, mais aussi de l'humour, de la chanson et du cinéma.



Laurent Ruquier recevra sur son plateau Benjamin Griveaux, l'invité politique de la soirée. Le porte-parole du gouvernement répondra aux questions des polémistes Christine Angot et Yann Moix. Le philosophe Raphaël Enthoven viendra quant à lui présenter son livre Morales provisoires.

Le chanteur creusois et petit protégé de Renaud, Gauvain Sers sera également de la partie. Celui qui était en course pour l'album RTL de l'année pour son opus intitulé Pourvu passera également sur le fauteuil bleu pour en parler.

Côté théâtre, Patrick Timsit viendra faire la promotion de la pièce Le livre de ma mère, d'Albert Cohen, mise en scène et scénographiée par Dominique Pitoiset.



Enfin, les comédiens Vincent Dedienne (qui officie également sur le plateau de Quotidien sur TMC) et Laure Calamy (vue dans la série Dix pour cent) seront également présents pour défendre la pièce Le jeu de l'amour et du hasard, de Marivaux. Mise en scène par Catherine Hiegel, elle sera jouée à partir du 16 janvier au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris. Nicolas Maury, Clotilde Hesme, Alain Pralon et Cyril Thouvenin sont aussi à l'affiche.