publié le 03/03/2018 à 18:28

Personnalités politiques et culturelles se succéderont dans le fauteuil de l'émission On n'est pas couché, face aux intervieweurs Christine Angot et Yann Moix, ce samedi 3 mars à partir de 23h30.



Laurent Ruquier recevra ainsi cinq invités ce soir. Le porte-parole du Nouveau Parti anticapitaliste (NPA) Olivier Besancenot sera sans doute invité à réagir sur la réforme de l'assurance-chômage. Le candidat malheureux à la présidentielle de 2002 et 2007 a jugé vendredi 2 mars que les mesures d'indemnisation chômage de certains démissionnaires et indépendants étaient "une grande diversion", affirmant que "derrière tout ça, l'essentiel" pour le gouvernement "c'est de contrôler les chômeurs".

Samuel Benchetrit sera invité en sa qualité de réalisateur du film Chien. À ses côtés : l'acteur Vincent Macaigne, qui tient le rôle principal. Le talk-show accueillera également Eddy de Pretto, nouvelle pépite de la chanson française. Le jeune homme présentera son nouvel album, Cure.

Le cinquième et dernier invité sera le chanteur Dany Brillant. Après avoir traversé "un vrai passage à vide", comme il l'a raconté au Parisien le 19 février, l’interprète de Quand je vois tes yeux renoue avec son public avec son nouvel album, Rock and Swing.