publié le 29/05/2016 à 03:20

Laurent Ruquier a reçu dans son fauteuil le candidat à la primaire de droite venu se plier à l'exercice des questions-réponses de Léa Salamé et Yann Moix. Jean-François Copé a présenté son livre Le Sursaut français qui lui tient lieu de manifeste dans sa course à l'investiture. De retour dans la vie médiatique depuis quelques mois après l'affaire Bygmalion, pour laquelle il n'a pas été mis en examen, le maire de Maux n'a pas échappé au feu des questions de Yann Moix qui est revenu sur ce dossier brûlant. Des remarques qui n'ont pas manqué d’agacer l'homme politique qui a répondu vivement au journaliste qu'il était "totalement innocent dans cette affaire" ajoutant que lorsque "l'on est chef, par définition, on ne peut pas tout voir".



Invité à livrer son analyse concernant le conflit social qui agite le pays, Jean-François Copé, réagit : "J'étais dans une manifestation, je voyais des gaz lacrymogènes, des poussettes et je me disais pendant ce temps là les Japonais travaillent." Alors que Léa Salamé souligne que le gouvernement de Nicolas Sarkozy dont faisait partie Jean-François Copé n'a jamais "osé" toucher au code du travail en référence à la loi Travail, faite sous François Hollande, l'ex-président de l'UMP bat en retraite : "Je n'ai jamais été président de la République." Et concède : "Certaines réformes n'ont pas été faites concernant ce domaine ou celui des retraites".

"J'ai le sens de l'État donc j'ai soutenu ce gouvernement (lors du quinquennat de Nicolas Sarkozy, ndlr) même s'il n'est pas allé assez loin" a confié celui qui se présente comme le candidat de la "droite décomplexée". Léa Salamé a jugé Le Sursaut français "chiffré" et truffé "d'idées" en comparaison d'autres livres politiques. Un compliment qui rassurera peut-être Jean-François Copé qui stagne depuis plusieurs mois à 3% d'intentions de vote dans les sondages concernant la primaire au sein de son camp.