"On n'est pas couché" : Julien Clerc, Vincent Elbaz... Les invités du 21 octobre

publié le 21/10/2017 à 16:48

Au programme de ce samedi 21 octobre, une pléiade d'invités se succéderont sur le plateau de Laurent Ruquier. Comme chaque semaine, l'animateur sera entouré de ses deux chroniqueurs, Christine Angot et Yann Moix. Les personnalités du milieu de la politique, de la littérature, du théâtre ou de la musique, devront se soumettre aux questions du duo de polémistes d'On n'est pas couché.









Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID devenu député La République En Marche de la 8e circonscription de Seine-et-Marne sera l'invité politique de l'émission. Les sœurs Anne et Claire Berest viendront présenter leur ouvrage Gabriële, qui raconte leur grand-mère Gabriële Buffet, muse du peintre Francis Picabia.



Julien Clerc sera également présent sur le plateau du studio Gabriel pour son album Partout la musique vient. Clotilde Hesme et Fabien Gorgeart présenteront quant à eux le film Diane à les épaules. La promotion d'un autre film, Daddy Cool, sera aussi au programme de cette soirée. Elle sera assurée par Vincent Elbaz et Laurence Arné.