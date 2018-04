"On n'est pas couché" : Bernard-Henri Lévy, Estelle Denis... Les invités du 7 avril

publié le 07/04/2018 à 20:28

Comme chaque samedi, Laurent Ruquier reçoit ce 7 avril plusieurs invités dans On n'est pas couché, dès 23h35 sur France 2. Six personnalités feront face aux deux polémistes Yann Moix et Christine Angot. Le premier sera Bernard-Henri Lévy qui viendra présenter son dernier ouvrage intitulé L'empire et les cinq rois (éd. Grasset).



La journaliste Estelle Denis sera quant à elle présente sur le plateau pour parler de Demain je m'y mets ! (vraiment) (éd. First). Un passage qui sera également l'occasion pour la présentatrice d'évoquer L'équipe d'Estelle, émission qu'elle anime sur la chaîne L'Équipe.



L'écrivain Mathieu Bermann parlera de Un état d'urgence (ed. P.O.L.), son nouveau livre. Suivra la danseuse Blanca Li, qui présentera Elektrik, son nouveau spectacle. Enfin, le groupe Cats on Trees évoquera Neon, son nouvel album.