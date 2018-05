publié le 23/05/2018 à 18:01

Mercredi 23 mai 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau du Grand Studio RTL.





Une Grosse Tête qui a maté Poséidon, qui a dompté Eole, qui a assommé Hercule et qui a complexé Apollon : Olivier de Kersauson.

Une Grosse Tête qui vit à la Rochelle mais qui vient à Neuilly pour retrouver son marin préféré : Valérie Mairesse.

Une Grosse Tête longtemps incomprise et qui tient à le rester : Chantal Ladesou.



Une Grosse Tête qui n’a pas eu besoin de chanter pour qu’on reconnaisse sa voix : Philippe Manœuvre.



Une Grosse Tête agent immobilier et ça fait un bail qu’il n’a pas trouvé une bonne réponse : Stéphane Plaza.



Une Grosse Tête qui ne met jamais de chaussettes et qui ne prend jamais de gants : Pierre Benichou.

