publié le 22/05/2018 à 18:01

Mardi 22 mai 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau du Grand Studio RTL.



Une Grosse Tête qui fut choisie par Coluche et Pierre Desproges, c’est vous dire si c’est flatteur de l’avoir à ses côtés : Valérie Mairesse.

Une Grosse Tête qu’il suffit d’entendre parler pour savoir qu’il ne perd pas le Nord : JeanFi Janssens.

Une Grosse Tête qui a déjà repassé tous ses maillots de l’équipe de France : Florian Gazan.



Une Grosse Tête qui n’est pas encore dans le dictionnaire mais qui a préféré publier le sien : Laurent Baffie.



Une Grosse Tête qui a plus d’agences en France que d’adresse à trouver les bonnes réponses : Stéphane Plaza.



Une Grosse Tête avec qui on se dit heureusement qu’il ne va pas là où le vent le pousse parce qu’il n’aurait pas bougé depuis 30 ans : Bernard Mabille.

