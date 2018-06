publié le 04/06/2018 à 15:21

Internet est un "terrain miné". C'est la métaphore mise en scène dans la vidéo publiée vendredi 1er juin par le célèbre youtubeur Norman Thavaud. Un court-métrage qui a été accueilli avec amertume sur les réseaux sociaux : le vidéaste est accusé de se plaindre avec exagération et sans justifications, de ne plus pouvoir faire de "simples blagues".



"Religions, ethnies, homosexualité, féminisme, politique etc. autant de sujets sensibles qui font d'internet l'un des terrains les plus dangereux de ce siècle", a tweeté Norman Thavaud vendredi soir, en partageant sa vidéo. En filigrane de sa nouvelle création, le comédien estime qu'il est devenu impossible de faire de l'humour sur internet, sous peine de vexer certaines communautés et de provoquer des "bad buzz".

Pour illustrer son propos, sa vidéo intitulée "Terrain miné" met en scène plusieurs militaires chargés de traverser un champ de mine représentant les réseaux sociaux et internet. En cas de blague sexiste, homophobe, ou raciste, une mine explose à leur passage.

Dans son court-métrage, les soldats dirigés par l'humoriste essaient tour à tour de braver "la méchanceté gratuite" des "rageux" en faisant des blagues sur "les femmes" ou "les nains".



Point d'orgue de la vidéo : un soldat se couvre le visage de maquillage noir. Il est alors accusé de faire une "blackface", "un des sujets les plus explosifs de l'internet", s'affole Norman. Une référence aux différentes polémiques dont ont fait l'objet des personnalités comme le footballeur Antoine Griezmann, après avoir arboré un maquillage destiné à les faire passer pour des personnes noires. Une pratique ayant un historique et une connotation raciste.

Une mise en scène jugée problématique par plusieurs internautes qui accusent Norman de vouloir faire de l'humour aux dépens des minorités, souvent discriminées. "Si c’est pour tenir les mêmes propos que l’oncle raciste à la fin des repas, tu peux remballer tes vidéos." dénonce par exemple un internaute sur Twitter. D'autres se disent déçus de voir le Youtubeur céder à la formule "On ne peut plus rien dire".

En vrai la vidéo de Norman m’a saoulée

L'humoriste continue cependant d'être félicité par plusieurs internautes qui saluent un court-métrage "bien écrit et pensé" ou encore une vidéo "géniale". Contacté par RTL.fr, Norman Thavaud n'a pas encore répondu à notre sollicitation.

C'est tellement bien écrit et pensé...

