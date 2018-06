publié le 14/06/2018 à 18:05

Jeudi 14 juin 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau du Grand Studio RTL.



Une Grosse Tête avec qui on espère que si elle crie « oh oui » à chaque occasion de l’équipe de France pendant la coupe du monde, ils seront plus efficaces qu’elle sur les questions : Caroline Diament.

Une Grosse Tête qui envie les ballons de foot, qui se font courir après par 22 mecs en short : JeanFi Janssens.

Une Grosse Tête qui est le Maradona du Tango, le Pelé de la chanson, le Platini de la poésie et le Zidane de la mauvaise humeur : Pierre Benichou.



Une Grosse Tête dont le crâne n’a pas besoin de Coupe : Gérard Jugnot.



Une Grosse Tête qui peut tacler tout ce qui passe et être à la limite du carton rouge : Jeremy Ferrari.



Une Grosse Tête qui catapulterait les joueurs à l’autre bout du stade s’il s’asseyait sur le banc des remplaçants : Bernard Mabille.



Les Grosses Têtes du jeudi 14 juin Crédit : Kervin Portelli

Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !



- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.

Bonne chance à tous !