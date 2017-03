publié le 06/03/2017 à 10:15

Passionnée par les animaux, Muriel Robin a accepté de partir à la rencontre des bonobos au Congo. Accompagné par Chanee, son ami depuis plus de 20 ans et expert en primates, la comédienne et humoriste vous invite à suivre leur périple le mercredi 8 mars sur France 3 à 20h55.

"Muriel Robin et Chanee sur la terre des Bonobos" sur France 3

En 2016, France 3 a lancé une collection événementielle dont la vocation est de mettre en lumière des hommes et des femmes qui se battent au quotidien pour sauver des espèces vulnérables et leurs habitats menacés de destruction. Ces gardiens de la nature ont choisi de rester à leurs côtés pour les sauver et défendre leur droit d’exister dans leur milieu naturel.Être leur messager est la mission passionnante que Chanee, héros de la nature, va confier à une personnalité. En acceptant de prendre place dans leur quotidien pendant plusieurs jours, et en prenant sous son aile un petit orphelin, la personnalité va s’engager dans cette aventure pour la protection et la réhabilitation d’une espèce. Muriel Robin a accepté de suivre Chanee en république démocratique du Congo pour sensibiliser le public aux bonobos, une espèce menacée…

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Cyprien Cini, Eric Dussart, Marc Giraud, Régis Maihlot et Patrice Carmouze.

Régis Mailhot en spectacle

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire". Régis Mailhot est actuellement en tournée dans toute la France.

"Citoyen", le nouveau spectacle de Régis Mailhot

