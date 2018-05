et AFP

publié le 29/05/2018 à 11:48

Un hommage religieux sera rendu à l'animateur et conteur Pierre Bellemare le matin du jeudi 31 mai 2018 à Paris. Aux côtés des proches, le grand public est également convié à venir dire adieu à cette personnalité très populaire de la radio et de la télévision, pionnier de l'audiovisuel en France. La cérémonie sera organisée à partir de 10h30 à l'église Saint Roch, la paroisse parisienne des artistes, a indiqué sa famille.



Les cendres de Pierre Bellemare, mort samedi 26 mai à l'âge de 88 ans, seront déposées quelques jours plus tard dans la chapelle familiale au cimetière du Père Lachaise à Paris, dans la stricte intimité familiale, a-t-on précisé de même source.

La disparition du père du télé-achat, connu pour sa voix enveloppante et son art du récit, a suscité de très nombreux hommages, de Michel Drucker à Stéphane Bern en passant par Jean-Pierre Foucault.

"Pierre Bellemare aura marqué de son empreinte unique l'histoire de la radio et de la télévision françaises et accompagné plusieurs générations de Français avec ce timbre, ce débit, ce visage devenus familiers et que les imitateurs croquaient avec affection", avait pour sa part salué le président Macron.