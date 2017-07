publié le 21/07/2017 à 14:07

Le monde du théâtre et du cinéma est en deuil. Le comédien français Claude Rich est décédé vendredi 21 juillet à 88 ans des suites d'un cancer. Homme de théâtre mais également de cinéma, il figurait notamment à l'affiche du film Le Souper en 1992, aux côtés de Claude Brasseur. Ce dernier a tenu à rendre hommage au monsieur Antoine des Tontons flingueurs, au micro de RTL.



"Quand on apprend une nouvelle comme cela, c’est assez difficile d’en parler", a d'abord déclaré l'acteur français au sujet de son partenaire de jeu. "Cela me fait beaucoup beaucoup de chagrin parce que c’était un acteur que j’admirais beaucoup et surtout un ami. On s’était tellement bien entendu j’ai fait beaucoup de choses avec lui…"

Claude Brasseur s'est également remémoré leur collaboration cinématographique sur le film d'Édouard Molinaro, qui fût l'occasion pour les deux comédiens de se découvrir au travail : "Je sais que par exemple Le Souper avait été écrit pour lui et il avait dit 'je ne jouerai cette pièce qu’avec Claude'. On aimait être ensemble pour dîner ensemble, on aimait travailler ensemble, c’était quelqu’un que j’appréciais dans presque tous les domaines."

Un personnage du cinéma français

L'acteur de 81 ans appréciait autant le travail de Claude Rich que sa personnalité : "C’était quelqu’un qui se conduisait bien et qui était un personnage discret, qui n’a jamais fait parler de lui autrement que par ses succès professionnels, c’était un personnage du cinéma français aussi bien dans les comédies que dans le drame, il manquera au public français."