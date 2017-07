publié le 13/07/2017 à 22:02

Mais oui, les décideurs ont le droit de changer d'avis, d'être prêts plus tôt que prévu, de respecter leur calendrier plutôt que le nôtre et de ne pas toujours nous tenir tous informés de leurs décisions. C'est le jeu, ma pauvre Lucette ! Et je le trouve finalement très sain. C'est ce qui s'est passé avec Laurent Ruquier, à qui je donnais hier raison de vouloir se laisser le temps de la réflexion pour trouver la remplaçante de sa chroniqueuse Vanessa Burggraf, partie se faire voir sur France 24.



Sauf que sa réflexion est allée infiniment plus vite que prévu. On connaît en effet depuis quelques heures l'identité de sa remplaçante. Il s'agit de l'écrivaine Christine Angot. Oui, Christine Angot, est une femme qui écrit. Beaucoup. Est-ce suffisant pour être considérée comme un auteur ? Oui, sans doute, puisqu'elle est publiée ! Si on devait la définir en une phrase, on pourrait dire qu'elle est à la nuance et à la délicatesse de comportement ce que les anges de NRJ12 sont à la grammaire et à la bienveillance : cela ne va pas automatiquement ensemble...

Christine Angot a fasciné la productrice de "ONPC"

Comment l'idée de lui faire de la place dans son hebdomadaire est-elle venue à Laurent Ruquier ? Il semblerait qu'au cours d'une soirée entre amis, ils aient tous brassés des noms, en partie pour rire, en partie pour faire avancer le schmilblick et le débat à haut débit. Le nom de Christine Angot aurait alors été prononcé et aurait accroché l'attention générale, sur l'air de : "Ah! Eh! Oh!...mais...et pourquoi pas, ma foi".

La cristallisation semble s'être faite d'autant plus rapidement que la productrice Catherine Barma avait été fascinée, au cours de l'Emission politique de Davis Pujadas sur France 2, par la passe d'armes entre François Fillon et la dame Angot. Quoi qu'il en soit, la proposition - Ô combien honnête - a été faite à madame Christine, qui a demandé un délai de réflexion, avant d'accepter. Elle a eu raison de le faire. J'entends par là que c'eût été idiot de sa part de refuser. Faut-il pour autant se réjouir qu'elle ait répondu positivement ?

Elle me glace par son sectarisme, son intransigeance, son monde binaire sans grâce ni arrondis Isabelle Morini-Bosc Partager la citation





Au nom de l'inévitable buzz, évidemment oui. Pour le reste, il faut voir, évaluer, jauger et juger. Que ce soit un vrai "coup médiatique", intelligent, pensé et réfléchi (plus "réfléchi" que notre penseuse), aucun doute là-dessus. L'audience sera là assurément, parce que les coups d'éclat le seront également. Il est prévu qu'elle soit imprévisible. Comme ce point-là est garanti, les points d'audience le seront aussi. Même pour moi c'est "insupportablement" tentant de la regarder à la rentrée, alors qu'elle me glace par son sectarisme, son intransigeance, son monde binaire sans grâce ni arrondis. Oui, c'est une évidence qu'elle refusera systématiquement d'arrondir les angles, tous les angles, et si c'est excellent pour l'audimat, je me demande si ce sera viable sur le long terme.

J'ai parfois envie de la taper Isabelle Morini-Bosc Partager la citation





Pas sûr non plus que la présence de deux écrivains soit par ailleurs si bénéfique ou souhaitable que cela. Mais on aurait tort de déduire de mes cogitations que je suis contre cette nomination. Non, je suis simplement triste de devoir être pour, d'être obligée d'admettre que l'idée, elle, est brillante. Mais comment pourrais-je dire que Laurent Ruquier a raté son coup ? Nous sommes à deux mois de la première de ONPC nouvelle saison et regardez comme, déjà, "tout le monde en parle". C'est dire s'il a "tapé dans le mille".



Tant pis dès lors que j'ai parfois envie de la taper tout court ! Notamment quand elle agresse par principe son interlocuteur. Sans aucun sens de l'autodérision. Sans second degré. Avec plus d'humeurs que d'humour. Mais on l'a compris, je serai bien sûr chaque samedi sur la 2 dès 23 heures, et vu le "bruit" que va faire l'émission, je ne peux que répéter en conclusion que définitivement, le samedi, "on n'est pas couchés" !