Mimy Mathy et Gilles Legardinier dans A La Bonne Heure

publié le 24/05/2017 à 10:41

Dans Vaut-il mieux être toute petite ou abandonné à la naissance ? (Belfond), Mimie Mathy et l’écrivain Gilles Legardinier dialoguent librement, sans concession ni langue de bois sur ce qui constitue l’existence de chacun. Leur objectif : aider ceux qui ne trouvent pas leur place à se la créer.

"Vaut-il mieux être petite ou abandonné à la naissance ?" de Mimie Mathy et Gilles Legardinier (Belfond)

Mimie Mathy est l'une des comédiennes les plus populaires de notre pays et Gilles Legardinier l'un des auteurs les plus lus. Au delà de leur notoriété, l'un et l'autre ont une particularité qui a façonné leur vie...L'idée est simple : à partir d'une rencontre humaine formidable, ils ont eu envie de se poser les questions que personne n'ose jamais afin d'aborder légèrement, mais en toute connaissance de cause, ce qui aurait dû les détruire et les a finalement construits.

Loin d'être une thérapie, ce livre est une invitation, une volonté de dire à ceux qui ne se reconnaissent pas dans les stéréotypes du monde qu'ils y ont aussi leur place. C'est un dialogue libre, authentique, joyeux et émouvant, un regard croisé, un essai comparatif décalé et tendre pour aider ceux qui ne trouvent pas leur place à se la fabriquer. Bienvenue au cœur d'un échange exceptionnel où chacun veut découvrir avec bienveillance les pires problèmes de l'autre et comment s'en sortir. Avec autant de chaleur que de pertinence, ces deux humanités prouvent qu'aucun destin n'est joué d'avance.



Née en 1957 à Lyon, Mimie Mathy est humoriste et comédienne. Très appréciée du public pour son rôle principal dans la série télévisée Joséphine, ange gardien, elle figure chaque année dans le top du classement des personnalités préférées des Français.



Né à Paris en 1965, Gilles Legardinier est romancier et travaille dans la communication pour le cinéma. Alternant des genres très variés avec un même talent, il s’est entre autres illustré dans le thriller avec L’Exil des Anges (Fleuve noir, 2009, Prix SNCF du polar) et Nous étions les hommes (Fleuve noir, 2011), puis dans la comédie, qui lui a valu un succès phénoménal aussi bien en France qu’à l’international avec Demain j’arrête ! (Fleuve noir, 2011), Complètement cramé ! (2012), Et soudain tout change (2013) et Ça peut pas rater ! (2014). Son dernier roman, Le premier miracle, est paru chez Flammarion en 2016. Quatre de ses romans sont actuellement en cours d’adaptation au cinéma

