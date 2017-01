Mike Connors, interprète emblématique d'un détective privé dans la série "Mannix", est décédé à l'âge de 91 ans.

Crédit : Frederick M. Brown / Getty Images North America / AFP L'acteur américain Mike Connors est mort à l'âge de 91 ans

par Laure-Hélène de Vriendt publié le 27/01/2017 à 10:28

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Il était le premier détective privé du petit écran. L'acteur américain Mike Connors est décédé le mercredi 26 janvier à l'âge de 91 ans à Tarzana en Californie. D'après le site Variety, qui rapporte les propos de son gendre, Mike Connors avait été diagnostiqué d'une leucémie très récemment. D'origine arménienne, son vrai nom était Krekor Ohanian et il était le cousin du chanteur Charles Aznavour. Comédien emblématique des années 1960 et 1970, il a interprété pendant huit ans le détective Mannix dans la série éponyme.



Son physique athlétique lui a permis de percer dans cette série aux nombreuses scènes d'action et dans laquelle il se battait régulièrement. Il était aussi aux commandes de voitures mythiques et donnait la réplique à Gail Fischer, une des premières actrices afro-américaines du petit écran américain. Mike Connors a également joué dans d'autres séries comme Tightrope ou Today's FBI. Au cinéma on a pu le voir dans Island in the Sky avec John Wayne et Les Dix Commandements de Cecil B. DeMille.