Un chanteur turc assure être le père d'Adele

26/01/2017

La chanteuse Adele aurait-elle des origines turques ? C'est ce qu'assure Mehmet Asar, un chanteur folk qui revendique la paternité de la star anglaise. Dans le journal The Sun, celui qui était chauffeur de taxi à Bodrum aurait vécu une idylle en 1987 avec Penny Adkins, la mère d'Adele, avant que celle-ci ne reparte vivre en Grande-Bretagne. De cette amour passionné serait née l'artiste aux millions de disques vendus.



"J'ai fait le tour des cirques du Bodrum et de Pamukkale avec Penny Adkins et ses amis pendant deux semaines", confie-t-il dans les colonnes du tabloïd. Et de poursuivre : "Elle a prolongé ses vacances et est retournée en Angleterre un mois plus tard. Elle est revenue à Bodrum deux fois, en restant un mois." Mehet Asar tente de relancer son flirt et lui propose même de venir habiter chez lui. En vain.

Aujourd'hui, il est en sûr, la naissance d'Adele coïncide avec l'époque de son amourette entretenue avec Penny Adkins. Et ce n'est pas tout. Lorsque la chanteuse "lève sa main droite pendant les concerts", il n'y a plus de place pour le doute : "Je vois que les troisièmes et quatrièmes doigts sont très proches, c’est la même chose quand je lève la main", s'émeut-il. Plus perturbant encore, "les effets qu’elle fait quand elle chante sont les mêmes que les miens, ce qui pourrait aussi être génétique".



L'intéressée, qui se trouvait aux dernières nouvelles être la fille de Mark Evans, un alcoolique qui l'a abandonnée très jeune, n'a pas souhaité s'exprimer. Mehmet Asat est quant à lui prêt à se soumettre à un test ADN pour prouver ses dires.