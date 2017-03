Max Guazzini est l'invité de de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure sur RTL

publié le 31/03/2017 à 10:36

A 69 ans, Max Guazzini publie son premier livre intitulé Je ne suis pas un saint, aux éditions Robert Laffont. Dans cette autobiographie, l'homme de radio et ancien patron du Stade Français se raconte et revient sur les moments les plus marquants de sa vie.



"Je ne suis pas un saint" de Max Guazzini (Robert Laffont)

Il est certains hommes dont le destin est une succession de chapitres totalement imprévisibles, portant avant tout la marque de la liberté. Max Guazzini est de ceux-là. Son enfance à Marseille, dans une famille d'origine italienne, l'arrivée dans le Paris turbulent des années 70, l'empreinte du catholicisme, les premiers pas dans le monde de la chanson, la rencontre déterminante avec Dalida, sa carrière d'avocat pénaliste, puis la saga d'NRJ et l'aventure du Stade Français – qui vont changer en France la face de la radio, puis celle du rugby... En racontant sa vie, avec sensibilité, drôlerie, franchise, impertinence parfois, Max Guazzini ne nous entraîne pas seulement dans les coulisses du show-business auprès des plus grandes stars de la chanson, et dans les vestiaires des Dievx dv Stade, il nous offre un festival de portraits et une très attachante traversée de notre temps.

