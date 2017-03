Mary-Kate Olsen se confie sur sa vie avec Olivier Sarkozy

publié le 10/03/2017 à 20:28

C'est une histoire d'amour qui dure. Mary-Kate Olsen, femme d'affaires américaine et comédienne connue pour son rôle dans la sitcom La Fête à la maison entre 1987 et 1995, a épousé en 2015 Olivier Sarkozy, le demi-frère de Nicolas Sarkozy. Une officialisation qui avait étonné beaucoup de monde. Deux ans plus tard, leur couple tient toujours. La sœur jumelle d'Ashley Olsen a évoqué pour la première fois son mariage dans les colonnes du magazine de Net-A-Porter.



À la tête d'une maison de couture qu'elle gère avec sa sœur jumelle, Mary-Kate Olsen raconte son quotidien avec son mari, père de deux adolescents de 17 et 15 ans. "J'ai un mari maintenant, deux beaux-enfants et une vie, je dois rentrer à la maison et préparer le dîner", explique-t-elle. Un quotidien qui ressemble à celui de beaucoup d'autres couples dans le monde, mais Mary-Kate Olsen a quand même tenu à prodiguer quelques conseils : "Je cours le week-end. Vous devez identifier la chose qui vous aide à vous relaxer et si vous n'en avez pas, vous devez la chercher. Ou alors vous craquerez et vous ne serez plus productive".