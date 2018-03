Marc-Olivier Fogiel prépare un livre sur la GPA, un "sujet trop caricaturé"

publié le 28/09/2017 à 13:01

Marc-Olivier Fogiel est habituellement discret sur sa vie privée. Mais à l'occasion de la diffusion de La Télé de Fogiel, un documentaire qui lui est consacré, le vendredi 6 octobre sur C8, le journaliste de RTL a accepté de se confier au TV Magazine sur sa carrière, ses projets, mais également sur certains éléments de sa vie.



Le présentateur de RTL Soir et animateur du Divan, sur France 3 (l'émission est actuellement en pause), prépare un livre sur la gestation pour autrui (GPA), "quelque chose de très personnel". Marc-Olivier Fogiel et son mari ont en effet eu recours à une mère porteuse pour donner naissance à leurs deux filles.

Pour autant, l'histoire de l'animateur ne constituera pas le cœur de l'ouvrage. Ce sera "ni un livre de témoignage ni un livre d’exhibition, mais une enquête écrite par un journaliste qui connaît très bien le sujet". "J'entends trop de clichés, de fantasmes, de délires sur la GPA. Le sujet est trop souvent caricaturé, explique l'animateur. Cela en devient insultant pour les enfants qui sont issus de ce mode de procréation. [...] La GPA, j'en connais bien les dérives inacceptables, les excès, mais aussi et surtout les belles histoires."

Marc-Olivier Fogiel regrette de ne pas avoir fait son coming-out plus tôt

Pendant longtemps, l'animateur a refusé d'évoquer sa privée dans les médias. Marc-Olivier Fogiel regrette aujourd'hui d'avoir attendu plusieurs années avant de faire son coming-out. Plusieurs magazines lui ont d'ailleurs proposé de le faire en Une : "J'ai toujours refusé, considérant qu'il n'était pas nécessaire de le faire."



Puis une récente couverture de Paris Match avec Stéphane Bern s'affichant auprès de son compagnon, lui a fait reconsidérer la question : "Je me suis dit que j'aurais dû accepter de faire ça, il y a des années, parce qu'il y a trop de gamins qui ont du mal à s'assumer. Dire simplement la façon dont on vit, ça peut aider les gens. Mon seul engagement, c'est d'arrêter une forme de non-dit me concernant".