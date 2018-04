Malade, Bernard Tapie veut remonter sur scène

publié le 15/04/2018 à 04:20

Engagé dans une bataille avec la maladie, Bernard Tapie ne compte pas ménager ses efforts pour pouvoir vivre sa passion. Dans un entretien accordé au Parisien et publié dimanche 15 avril, il se montre même catégorique quant à son désir de remonter sur scène "dans une pièce de théâtre ou une comédie musicale". "Il n'y a pas de si, je vais le refaire", affirme l'homme d'affaires de 75 ans au quotidien.



"Je veux renouer le contact direct avec le public (...) Je ferai cent représentations à Paris et une tournée en province. Rien que de vous en parler, j'en ai la chair de poule", poursuit Bernard Tapie, s'inspirant du chanteur Johnny Hallyday, qui a entamé une tournée l'an dernier, malgré la maladie. "Sans la tournée avec les Vieilles Canailles, il serait mort un an plus tôt. Il a tenu le coup parce qu'il s'était fixé cet objectif de finir la tournée", estime celui qui a notamment joué sur les planches dans "Vol au-dessus d'un nid de coucou".



Evoquant sa maladie, l'actuel propriétaire du quotidien La Provence et ex-patron de l'OM indique avoir "50 % de chance à 5 ans selon les statistiques", mais dit vouloir se battre. Sur le plan judiciaire, Bernard Tapie est condamné à rembourser les millions perçus en 2008 lors d'un arbitrage dans son litige avec le Crédit lyonnais. Jeudi, la justice a invalidé le plan controversé qui évitait la saisie de ses biens, sans pour autant prononcer la liquidation judiciaire de ses sociétés.



"La Cour d'appel a rejeté la demande insensée du parquet qui rêve de voir mes biens liquidés C'est une obsession du procureur que de vouloir ma liquidation. Il fait tout pour que ma situation de santé se dégrade", affirme-t-il, dénonçant un "acharnement". "Par ailleurs, la cour d'appel n'a pas entériné le plan de remboursement tel qu'entériné par le tribunal de commerce, en estimant que des précisions lui manquaient". Des précisions auxquelles devraient répondre ses avocats "sous dix jours", dit-il.