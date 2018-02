et Marc-Olivier Fogiel

Nommé par Nicolas Sarkozy, renouvelé par François Hollande, Stéphane Richard dirigera Orange sous l'ère Macron. L'entreprise est détenue à 23% par l'État français. Invité de RTL mardi 20 février, le patron se félicite de "la qualité du débat" et "la pertinence" de son projet avec la fin des zones blanches d'ici 2020, le déploiement de la fibre optique et du très haut débit, l'arrivée de la 5G ou encore la volonté de s'implanter dans l'univers de la maison digitale.



Seule ombre au tableau dans le parcours de Stéphane Richard : son renvoi en correctionnelle pour complicité de détournement de fonds publics et escroquerie dans l'affaire Tapie. À l'époque des faits, il était le collaborateur de Christine Lagarde.

En cas de condamnation, son avenir à la tête d'Orange serait-il compromis ? Stéphane Richard confie attendre "avec une certaine impatience" ce procès dont la date n'est pas connue. "Je clame mon innocence depuis le départ. L'engagement que j'ai pris est tout à fait clair : le jour où il y a une décision de justice me concernant, je réunirai immédiatement le conseil d'administration, je remettrai mon mandat à la disposition du conseil."