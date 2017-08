Quand Caroline Diament simule un orgasme aux Grosses Têtes

Best of 24.08.17

publié le 24/08/2017 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête dont les chemises iraient très bien avec le short de Wawrinka… Jean-Jacques Peroni



Une Grosse Tête qui se demande si Manuel Valls est un premier ministre Catalan ou qu'à pas talent… Bernard Mabille



Une grosse tête qui pourra vous dire que de tous les établissements parisiens, le Panthéon est celui où il est le plus difficile de rentrer même quand on connaît le patron… Pierre Bénichou



Une Grosse Tête, qui a regardé le foot samedi soir, qui a regardé le foot dimanche soir et qui s'est réveillé célibataire le lundi matin… Florian Gazan





Une Grosse Tête qui a une nostalgie des années 60 et une lombalgie qui date des années 90… Guy Carlier



Une Grosse Tête dont le signe astrologique est taureau descendant Balance… Caroline Diament

Caroline Diament dans Les Grosses Têtes Crédit : Jérôme Domine / SIPA Presse pour RTL

