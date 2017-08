Chantal Ladesou passe à l'attaque !

Best of 14.08.17

publié le 14/08/2017 à 18:00

La présentation des invités

Une Grosse Tête qui à chaque fois qu’elle entre dans ce studio fait au moins exploser 5 ou 6 ceintures… Karine Le Marchand



Une Grosse Tête qui contrairement à Karine Le Marchand n’a pas besoin de faire du footing pour qu’on ait du mal à la suivre… Chantal Ladesou

Une Grosse Tête qui dès qu'il est au micro met le CSA en état d’alerte maximum… Fabrice Eboué



Une Grosse Tête qui a un jumeaux mais qui aurait rêvé d'avoir un triplé pour aller à la rencontre du 3ième type… Igor Bogdanov



Une Grosse Tête qui est comme Igor Bogdanov, il lui faut de l’espace… Caroline Diament



Une Grosse Tête qui trouve qu'en Belgique c'est un temps à ne pas mettre un chat dehors… Philippe Geluck



Chantal Ladesou dans Les Grosses Têtes Crédit : Jérôme Domine / SIPA Presse pour RTL

