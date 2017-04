Le salon Video City Paris avec plus de 250 YouTubeurs ouvre ses portes le week-end des 8 et 9 avril

publié le 07/04/2017 à 10:06

Ils s'appellent Norman, Cyprien, EnjoyPhoenix, Sissy Mua... Ils sont ce qu'on appelle des "YouTubeurs" et le week-end des 8 et 9 avril ils seront à la Porte de Versailles, à Paris, pour le deuxième Video City Paris, le salon des YouTubeurs. Ce sont de vraies star du web. Cyprien, qui mêle humour et jeux vidéos, est le plus important. Il possède dix millions d'abonnés sur YouTube et des vidéos qui cumulent plus de 23 millions de vues.



Pour vous donner une idée, le record absolu en télé est de 22 millions de téléspectateurs avec la demi finale de la coupe du monde de football entre le Portugal et la France diffusée en juillet 2006 sur TF1. Chez les filles, on trouve EnjoyPhoenix et ses conseils beautés, qui séduisent près de trois millions d'abonnés. Elle a démarré lorsqu’elle avait 16 ans, devant une caméra installée dans sa chambre.

Internet est un espace de création sans filtre

Ce week-end ils seront donc 250 youtubeurs à venir rencontrer leurs fans Porte de Versailles. Internet est un vivier de talents note Aurelie Lloyd Talbi une des organisatrices du salon Video City pour le Studio Bagel : “Le succès de cet événement le prouve. Tous les jours il y a des Youtubeurs qui sortent et qui émergent sur le marché. On a aujourd’hui un vrai phénomène en France, instauré il y a un certain nombres d’années et qui continue de perdurer”.

Ce succès s’explique sans doute par le fait qu'Internet soit un espace de création sans aucun filtre, mais pas seulement. “Les gens nous regardent parce qu’ils n’ont pas forcément envie de regarder la télévision”, explique EnjoyPhoenix. C’est un succès sur le web qui intéresse beaucoup les chaînes de télévision, on peut penser à des séries comme Le Département ou Mashup. En fait, la plupart des séries d'humour courtes ont été incubées chez Studio Bagel. Norman et Cyprien ont signé avec TF1, et M6 a investi dans Golden Moustache, une plateforme de vidéos d'humour, et en diffuse sur W9.

Un espace sans le poids de l'audience

L’humour fonctionne évidemment sur le web, mais pas seulement. Ce qui en fait un espace formidable c'est qu'il n'y a pas le poids de l'audience et c'est sans filtre. On peut aussi y trouver de la philosophie par exemple. Ce qui fonctionne bien en ce moment c'est le sport, en particulier le fitness.



La plus célèbre s'appelle Sissy Mua, c’est une Niçoise au corps sculpté et la plus suivie dans son domaine. Internet lui a même ouvert les portes du monde de l'édition puisque depuis quelques semaines son Fitness Body Book aux éditions Solar est en tête des ventes sur Amazon.