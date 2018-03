Le prince George insulté par une membre du British Council sur Facebook

publié le 28/07/2016 à 11:44

Son nom est Angela Gibbins, et elle est le nouvel ennemi public numéro un du Royaume-Uni. Membre du British Council (institution gouvernementale qui a pour but est d'établir des relations culturelles entre le Royaume-Uni et d'autres pays), la politicienne de 52 ans s'est attiré les foudres du peuple anglais en attaquant le prince George sur Facebook.



Au cœur de la polémique : un commentaire laissé par Gibbins sur un post particulièrement violent à l'égard du fils héritier. La publication, repérée par le Sun, présentait une photo du visage souriant du petit garçon, accompagnée de la légende : "Je sais qu'il n'a que deux ans, mais le prince George ressemble déjà à une p***** de tête de b***." C'est ce post qu'Angela Gibbins a choisi pour exprimer son sentiment envers le fils de Kate Middelton et du prince William.

"Les privilèges des blancs. Ce rictus effronté est le signe d'une conviction innée qu'il vient d'une famille royale, qu'il est riche et avantagé et qu'il ne connaîtra jamais aucune difficulté ni aucune épreuve dans la vie. Trouvons des photos de réfugiés syriens de 3 ans et voyons s'ils lui ressemblent, okay ?" Comme le rapporte Vogue, la tirade ne s'est pas arrêtée là, allant jusqu'à remettre en question la légitimité du règne des Windsor : "Je ne pense pas que la famille royale ait sa place dans une démocratie moderne, surtout sachant qu'ils vivent sur l'argent public."

Indignation nationale et retour de bâton

Les réactions insurgées ne se sont pas fait attendre : Angela Gibbins fait l'objet de toutes les haines des utilisateurs de Twitter, qui se sont dépêchés de prendre la défense du petit garçon. Une page Facebook baptisée Sack Angela Gibbins ("Virez Angela Gibbins"), a même été créée, et compte déjà 194 membres. Une révolte violente et unanime qui a forcé le British Council a réagir. D'autant que l'organisme est parrainé par nulle autre que la reine d'Angleterre.

When you're jealous of a 3 year old because he's actually loved. Angela Gibbins can fuck off. pic.twitter.com/zMDAkPxoeW — Charles (@Charles50Kal) 26 juillet 2016

"Le British Council attend le meilleur comportement de son staff, et en adéquation avec notre code de conduite nous avons décidé d'entamer des procédures disciplinaires à l'encontre de l'individu concerné." a expliqué l'institution gouvernementale dans un communiqué, avant de se dédouaner de toute association avec les propos de son employée : "Ce commentaire a été publié via un compte privé sur un réseau social. Il n'a absolument aucune lien avec le British Council et ne représente pas nos opinons, ni nos valeurs." Les administrateurs de la page Facebook vont-ils bientôt crier "victory" ?