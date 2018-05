Le journal de 18h - "Koh-Lanta" : le casting de la saison 20 n'est pas annulé

publié le 11/05/2018 à 18:33

C'est bien une agression sexuelle qui serait à l'origine de l'annulation du tournage de Koh Lanta. La prochaine saison du jeu de TF1 n'aura pas lieu. Le producteur annonce aujourd'hui qu'une concurrente a accusé un autre participant d'agression sexuelle au bout du 4ème jour de tournage. Le mis en cause nie fermement les accusations.



Après cet événement, l'équipe était traumatisée. Ce qui a entraîné l'arrêt total du tournage de cette 19e saison. Une cellule psychologique a d'ailleurs été mise en place.

Toutefois, le casting qui était déjà en cours pour la saison 20 n'a pas été annulé. L'aventure Koh-Lanta ne semble donc pas terminée pour TF1.

