publié le 14/09/2017 à 10:54

Littérature

L'écrivain Ken Follett s'est confié à RTL sur son dernier ouvrage, Une colonne de feu, suite des Piliers de la terre.

Ken Follett est l'auteur de la trilogie "Le Siècle", qui est publiée en coffret pour les fêtes. Crédit : AFP

Télévision

Le 19ème Festival de la fiction TV de La Rochelle a ouvert ses portes mercredi 13 septembre sous la présidence cette année de la comédienne Sylvie Testud. C’est l’endroit et le moment de l’année où toutes les chaînes viennent montrer au grand public les fictions qui seront programmées cette saison.

Le Festival a commencé fort, avec Souviens-toi, un polar présenté par M6, créé par la famille Akine : Sarah (la fille) est à la production, Pierre (le père) à la réalisation, Anne (la mère) est source d’inspiration et Tim (le fils) pour la musique. C’est l’histoire d’une petite fille témoin du meurtre atroce de ses parents et de son petit frère et d’un flic (Samy Bouadjila) venu chercher de l’aide auprès de Marie Gillain, la pédopsychiatre.



France 2 présente L’art du crime, une série policière où un flic interprété par Nicolas Gob se retrouve muté à L’office central de lutte contre le trafic des biens culturels et il doit faire équipe avec Florence Chassagne, historienne d’art réputée. Elle est campée par Éléonore Bernheim vue au cinéma dans Bis et Jean-Philippe.

Sylvie Testud, présidente du jury du Festival avec Olivia Cotte et Loup-Denis Elion Crédit : DAVID NIVIERE/SIPA

Musique

Luciano Pavarotti est au cœur d'un triple album, Le ténor du siècle qui paraît à l'occasion des 10 ans de la disparition du chanteur. Luciano Pavarotti a commencé sa carrière en Italie quand il avait une vingtaine d’années, tout est allé très vite : remplacement à 23 ans d’un ténor vedette à Londres, repéré dans la foulée, s’ensuivent des enregistrements d’albums, des opéras sur toute la planète, des tournées, et ce pendant 40 ans.

Luciano Pavarotti est décédé le 6 septembre 2007 Crédit : AFP