Caroline Diament au milieu des hommes

publié le 02/05/2018 à 18:05

En ce lendemain de fête du travail, Laurent Ruquier vous présente les Grosses Têtes qui se trouvaient sur le plateau du jour.



Une Grosse Tête plutôt raccord puisqu'elle parle sexe à la télé et crie « oh oui » à la radio : Caroline Diament.

Une Grosse Tête qui peut vous trouver un toit, mais qui est à la rue sur les questions : Stéphane Plaza.

Une Grosse Tête qui comme Plaza a fait ses débuts sur M6 mais en ne visitant qu’un seul Loft : Steevy Boulay.

Une Grosse Tête qui n’est pas perturbé par les grèves SNCF puisqu’il n’y a que le rock qui le transporte : Philippe Manœuvre.

Une Grosse Tête qui a toujours un mot plus gros que l'autre : Laurent Baffie.

Et enfin une Grosse Tête pour qui, contrairement aux politiques, la croissance n’a jamais été une priorité : Jean Benguigui.

Laurent Baffie pendant l'émission des Grosses Têtes Crédit : Kervin Portelli

