L'histoire du vin dans la Curiosité

publié le 07/06/2017 à 18:00

L'histoire du vin

Il est présent depuis toujours, dans la bible il semblait déjà indispensable, le vin irrigue l’histoire de l’humanité, on vous raconte le destin de ce breuvage avec l’historien Didier Nourrisson.

Didier Nourrisson publie Une histoire du vin aux éditions Perrin.

Perles de tennismen

On vous raconte Roland Garros côté coulisses, avec des anecdotes surprenantes et des visites dans les vestiaires pour découvrir les manies des joueurs et un retour sur les plus grands matches de l’histoire du Tournoi.

Notre guide est le journaliste Victor Legrand,co-auteur du livre Têtes de séries publié par SoPress et les éditions Marabout.

Trust

Festival de Carcassonne 2017

Le groupe français de punk Trust est dans l’oreille de notre curiosité à l’occasion de leur grand retour sur scène le 21 juillet prochain au Festival de Carcassonne en partenariat avec RTL.

L’occasion de vous raconter l’histoire ce groupe engagé et enragé avec Caroline de Kergariou auteure du livre No Future, une histoire du Punk publié aux éditions Perrin.

