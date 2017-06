Kim Kardashian aura recours à une mère porteuse pour son troisième enfant

publié le 22/06/2017 à 15:15

Après avoir annoncé qu'elle ne pouvait plus porter elle-même ses enfants, Kim Kardashian est tout de même prête à agrandir sa famille. Déjà mère d'une petite fille et d'un petit garçon, North (4 ans) et Saint (1 an et demi), la star mariée à Kanye West aurait décidé d'avoir un troisième enfant. Pour cela, ils auraient recours à une mère porteuse, selon une information de TMZ.



Le site américain précise que le couple le plus médiatisé de la planète a fait appel à une société spécialisée et dévoile le contenu du contrat : la jeune femme devrait notamment toucher 45.000 dollars (si ce sont des jumeaux, 4.500 de plus), près de 70.000 dollars reviendraient également à l'agence. La mère porteuse a également l'interdiction de boire, de fumer ou de prendre des drogues pendant la grossesse et promet de ne pas se teindre les cheveux, boire du café et manger du poisson cru.

Lors de ses deux precédentes grossesses, la star avait rencontré de nombreuses difficultés. Les médecins ont alors prévenu Kim Kardashian qu'une nouvelle grossesse pourrait mettre sa vie en péril, et qu'elle ne pourrait plus porter d'enfant elle-même.