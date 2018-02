et AFP

publié le 16/02/2018 à 09:25

"La vérité des montages juridiques et la vérité des chiffres seront bientôt établies par la Justice", a affirmé Laura Smet dans un communiqué transmis à l'AFP vendredi 16 février. La fille de Johnny Hallyday réagit à la révélation jeudi 15 février par RTL du dernier testament du chanteur, qui explique ne rien léguer à ses enfants Laura Smet et David Hallyday car "ils ont déjà reçu leur dû par le passé".



Laura Smet "confirme que son père lui a permis d'acquérir par deux donations un appartement de 106,78 m2 situé rue Bonaparte à Paris et que son père lui versait mensuellement de l'argent (5.000 euros) pour le remboursement du crédit immobilier souscrit" précise le communiqué, confirmant les informations révélées par RTL jeudi 15 février.

Johnny Hallyday avait également apporté 442.000 euros à Laura Smet pour l'achat d'un appartement rue du Cherche Midi en 2003, et avait légué à David Hallyday en 2002 sa part de la maison où il avait vécu avec Sylvie Vartan : la Villa Montmorency. Évaluée à l'époque à trois millions d'euros, elle est aujourd'hui estimée à 10 millions d'euros.

Assignation devant le tribunal

Le communiqué de Laura Smet ajoute qu'elle a "déjà demandé à ce que cette donation soit rapportée à la succession, comme d'ailleurs l'ensemble des donations faites au conjoint et aux enfants" dans son assignation devant le tribunal de grande instance de Nanterre.



Laura et David contestent les modalités de succession de leur père qui font de sa femme Laeticia Hallyday la seule héritière du chanteur. Ils estiment qu'elles les "déshéritent", ce qui n'est théoriquement pas possible en droit français.