Jeremstar clame son innocence et se "désolidarise" de Pascal Cardonna

publié le 24/01/2018 à 11:51

Le chroniqueur télé Jeremstar, connu pour ses interviews de personnalités de la télé-réalité dans sa baignoire, est dans la tourmente.



L'habitué de l'émission de C8, Les Terriens du Dimanche !, est accusé d'être le complice de Pascal Cardonna, cadre de Radio France visé par deux plaintes notamment pour viol aggravé sur mineur, corruption sur mineur, atteinte sexuelle sur mineur et recours à la prostitution de mineur.

Concrètement, le blogueur aurait servit d'appât pour des soirées "hot" avec des adolescents. Pour se défendre, Jeremstar a publié un nouveau communiqué sur Twitter et Facebook le 23 janvier. Il se "désolidarise" des agissements supposés de Pascal Cardonna.

"Je suis innocent. Que me reproche-t-on, au final, sinon d'avoir eu le malheur de connaître Pascal Cardonna ? Pascal Cardonna n'est pas moi. Oui, j'ai assisté à des soirées chez lui. La chose est vraie. Je les ai même retransmises - en direct - sur mon compte Snapchat", convient-il.

Le 'JeremstarGate n'existe pas, le 'CardonnaGate' existe Jeremstar, dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux le 23 janvier 2018 Partager la citation





"Je me désolidarise totalement de Pascal Cardonna. S'il s'avérait, à l'avenir, qu'une seule des ignominies qu'on lui reproche soit vraie, je m'engage solennellement à aider la justice à soutenir ses éventuelles victimes." Et de terminer, "triste" et "à bout" : "Le 'JeremstarGate' n'existe pas. Le 'CardonnaGate' existe. Aucun doute n'est possible à ce sujet désormais, mais c'est à la justice de se prononcer."



Jeremstar a attaqué le plaignant pour dénonciation calomnieuse et diffamation. De son côté, Pascal Cardonna, alias "Babybel", a déposé plainte pour "diffamation et atteinte à la vie privée."