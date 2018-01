Jean-Marie Bigard enchaîne les histoires drôles

publié le 10/01/2018 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :





Une Grosse Tête qui même pendant les soldes nous reste chère.

… Arielle Dombasle



Une Grosse Tête qui nous regarde et qui pense que les soldes, c'est ici.

…Olivier de Kersauson



Une Grosse Tête qui va encore avoir un gros taux de pénétration dès lundi puisqu'elle revient sur M6 avec de nouveaux agriculteurs.

… Karine Le Marchand

Une Grosse Tête qui a été prof de sport et qui pourrait être aujourd'hui prof d'histoires.

… Jean-Marie Bigard



Une Grosse Tête abonné au PSG et aux divorces.

… Florian Gazan

Une Grosse Tête surnommée Mabille Dick par Olivier de Kersauson.

…Bernard Mabille

Laurent Ruquier

Venez jouer avec les Grosses Têtes !

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !



- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.

Bonne chance !