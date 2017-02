publié le 15/02/2017 à 18:30

Puisque la mode est au teasing, teasons. Vous savez bien, le teasing, c'est cette pratique qui consiste à sur-annoncer un événement à venir, histoire de le rentrer dans la tête du public. On peut aussi appeler cela du rabâchage, du matraquage ou du bourrage de crâne, mais c'est efficace ! D'autant que moi, je ne vais pas le répéter à l'infini, simplement annoncer sobrement que demain, nous évoquerons dans ce billet les émissions de télé-réalité ensoleillées qui, vues de loin, se ressemblent toutes, avec le quota et le comptant de bimbos aux implants XXL, et de faux monsieur muscles plus tatoués qu'un mur tagué.



Il y a beaucoup à dire, à redire, et vous pouvez d'ailleurs laisser des messages sur le sujet de beaux sujets épilés et huilés comme des frites Vivagel. Pourquoi ne pas en parler dès aujourd'hui ? Parce qu'il y a plus pressé. Oui, je suis effectivement pressée et empressée face à une vraie urgence, qui m'impose de vous signaler un beau succès mérité, celui du documentaire Planète animale proposé hier à 20h55 sur France 2. On était évidemment sûr de la note de satisfaction du public présent devant France 2 hier. Un film animalier produit par la BBC est en effet aux documentaires ce qu'une robe fabriquée par Dior est à la mode : du cousu mains. Avec dans les deux cas, une sacrée griffe.

Un documentaire qui fait la différence

Mais qu'elle allait en être l'audience face au petit sorcier de TF1 Harry Potter, face au Zébulon de M6 Stéphane Plaza, et face à l'excellente comédie policière de France 3 La Stagiaire, avec Michèle Bernier enfin prête à porter la robe (mais de juge) ? Oui, qu'est-ce que cela pouvait bien donner ? Et bien, cela nous a tout bêtement donné près de 4.5 millions de téléspectateurs, ce qui a permis à la chaîne de distancer nettement La Stagiaire, deuxième du classement puis Harry Potter et enfin, les Chasseurs d'appart sachant chasser sur M6. Un peu comme la girafe distançant les lionnes affamées (oh, ce shoot dans le ventre de l'un des fauves).

Cette girafe va-t-elle survivre à l'attaque déterminée des deux lionnes ? ¿ #PlanèteAnimale



¿¿ https://t.co/CUkgpM7e3D pic.twitter.com/T3YuQLArrr — France 2 (@France2tv) 15 février 2017

Dans un pays qui compte près de 63 millions d'animaux de compagnie, comment ne pas signaler un programme dont tout bidonnage est absent et qui, outre des drones et des caméras cachées, a surtout exigé des équipes réparties dans 40 pays un outil rarissime à notre époque où tout va trop vite : la patience. Une infinie, incroyable, incontournable, incommensurable patience. D'où, forcément, 2.000 jours de tournage et 4 ans de travail qui ont fait la différence. C'est grâce à cette surnaturelle capacité à veiller, que ces as de l'image ont pu nous offrir un spectaculaire combat de mustangs (le cheval, pas la voiture, même si la Mustang en a beaucoup sous le capot, des chevaux). Ou encore ces flamands roses, pris dans la glace d'un lac du désert nubien gelé la nuit alors que, sitôt le jour levé, la chaleur est telle qu'un homme sans protection y meurt en 4 minutes.



On peut également évoquer cette séquence "Spielbergienne" où des serpents coursent à la vitesse de l'éclair des iguanes qui, sitôt nés, sentent le danger et savent le déjouer. Ou pas. On citera enfin, entre autres fabuleuses curiosités, le malheureux paresseux qui s'excite un peu pour aller rejoindre une femelle et qui, après des heures de grimpette, de descentes, de natation, découvre qu'elle n'est pas libre. Ceinture. Oui, chaque séquence était un véritable film avec des bêtes de scène qui, elles, ne font jamais de cinéma.

> Iguana vs Snakes - Planet Earth II