Harry Potter, un sorcier toujours plus populaire

publié le 15/02/2017 à 09:32

Ce sont les animaux qui ont charmé le plus de téléspectateurs dans la soirée du 14 février. Planète Animale, le documentaire diffusé par France 2, a été visionné par 4.4 millions d'amoureux de la nature, soit 17,7 % de part d'audience pour la deuxième chaîne. Harry Potter et les reliques de la mort, quant à lui, charme toujours son public : 3.1 millions de fans de la saga imaginée par J.K. Rowling ont (re)regardé la première partie du dernier volet des aventures du petit sorcier sur TF1, soit 14,8 % de part d'audience.



France 3 se hisse sur la troisième marche du podium avec La Stagiaire, la série portée par Michèle Bernier : la saison 2 a rassemblé 3.7 millions de fidèles, soit 14,3 % de PDA. Chasseurs d'appart, le rendez-vous immobilier d'M6, continue quant à lui à attirer les adeptes de beaux appartements : 2.2 millions, soit 10,2 % de part d'audience. Enfin, Femmes invisibles, survivre dans la rue, le documentaire de France 5 sur les femmes SDF, a intéressé 813.000 personnes et 3,2 % de part d'audience.