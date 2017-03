Isabelle Mergault a des problèmes de parking

publié le 07/03/2017 à 17:59

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qui publie "Un escargot tout chaud" chez Grasset parce que le Cherche-Midi s'était trop dur à dire…Isabelle Mergault !



Une Grosse Tête qui a le même orthophoniste qu'Isabelle Mergault… Sophie Favier !

Une Grosse Tête qui se demande si Isabelle Mergault et Sophie Favier n'auraient pas mordu son chat… Philippe Geluck !



Une Grosse Tête qui met son miel en pot et ses copains en boite… Elie Semoun !



Une Grosse Tête qui s'est laissé pousser la barbe pour gagner du temps le matin…Titoff !



Une Grosse Tête qui tient à prévenir qu'il ne remplacera jamais Fillon, même si personne ne lui a demandé… Pierre Bénichou !



Pierre Benichou

Inscrivez vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !



- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.





Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.

Bonne chance !