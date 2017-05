Isabelle Boulay dans A La Bonne Heure

publié le 23/05/2017 à 10:39

Cela faisait 6 ans qu'Isabelle Boulay n'avait pas présenté un album de chansons originales au public. C'est chose faite depuis le 19 mai ! L'artiste québécroise aux 4,5 millions de disques vendus sort En vérité, le quinzième opus de sa carrière.

"En vérité", le nouvel album d'Isabelle Boulay

Trois ans après son album hommage Merci Serge Reggiani, la chanteuse québécoise a mis les petits plats dans les grands pour son retour dans les bacs. En vérité, titre de son nouvel album, a été enregistré à Paris dans le studio mythique de la Seine et réalisé par Benjamin Biolay. L'interprète de "Parle-moi" a également fait appel au talent de Raphaël mais aussi de La Grande Sophie, Cœur de Pirate, Julien Clerc, Carla Bruni, Didier Golemanas et Alex Nevsky.

Composé de quatorze titres, ce nouvel opus a des influences aussi bien country que latine. Trois relectures personnelles s’ajoutent aux onze chansons originales : Les mains d’or de Bernard Lavilliers, Won't Catch Me Crying de Willie Nelson et Una storia d’amore du rappeur italien Jovanotti.





A partir de septembre prochain, Isabelle Boulay lancera sa tournée et prendra la route en compagnie de ses musiciens en France et au Canada. Elle sera notamment me 18 octobre à L’Olympia de Paris et le 1er mars 2018 au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Elle célébrera ses 25 ans de carrière le 6 juillet 2017, jour de son 45e anniversaire, à Québec sur les Plaines d’Abraham dans un spectacle avec invités qui ouvrira le Festival d’été de Québec.

