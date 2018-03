publié le 11/03/2018 à 15:05

Son retour était attendu. Par ses fans mais aussi par les fans de Johnny Hallyday. Plus de trois mois après la mort de son père, David Hallyday a effectué son retour sur scène à Pougues-les-Eaux, dans la Nièvre. Un concert où l'émotion était évidemment présente.

Devant les 400 personnes présentes dans la salle, David Hallyday a rendu un hommage tout particulier à son père. Selon les informations de LCI, présent sur place, il a notamment interprété deux titres du "Taulier" : Je ne t'oublierai jamais et Sang pour sang. Cette dernière chanson avait été composée à quatre mains avec son père. "Je ne t'oublierai jamais", "je t'aime"... Autant de mots, accompagnés d'un baiser vers le ciel, adressés directement à son père, qui est décédé dans la nuit du 5 au 6 décembre dernier.



Mais David Hallyday n'a pas oublié sa sœur, Laura Smet, et lui a adressé un message En conflit avec Laeticia Hallyday au sujet de l'héritage de la star, les deux enfants de l'idole des jeunes entendent se battre jusqu'au bout.