Ian McKellen (Gandalf) dévoile pourquoi il n'a pas incarné Dumbledore

Ian McKellen en Gandalf à gauche et Richard Harris en Dumbledore à droite

publié le 05/04/2017 à 11:43

Certains les confondent, d'autres pas du tout. Gandalf et Dumbledore ont été les deux héros à la longue barbe blanche et au regard savant qui ont bercé les années 2000 au cinéma. Après avoir été les personnages phares de sagas fantastiques en littérature, ils sont revenus sur le devant de la scène avec les adaptations cinématographiques du Seigneur des anneaux et de Harry Potter. Tout deux campés par des acteurs différents.



Mais quand Richard Harris, qui incarne le directeur de Poudlard, meurt en 2002 alors qu'il reste encore cinq volets à tourner, il faut à tout prix le remplacer. Naturellement, c'est Ian McKellen (Gandalf mais aussi Magneto dans X-Men) qui est pressenti pour le rôle. Finalement, le comédien n'aura jamais le loisir de brandir sa baguette comme il agitait son bâton magique dans Le Seigneur des anneaux. Il explique enfin pourquoi dans l'émission HARDtalk sur la BBC.

"Quand ils m’ont appelé pour savoir si j’étais intéressé pour jouer dans les films Harry Potter, ils ne m’ont pas précisé le rôle, mais j’ai senti le coup venir, j’ai deviné ce qu’ils avaient en tête. Je ne pouvais pas reprendre le rôle d’un acteur qui désapprouvait ma façon de jouer", a-t-il confié à la chaîne britannique. D'après ITV.com, Richard Harris aurait en effet décrit son confrère comme un acteur "techniquement brillant mais sans passion". C'est donc finalement Michael Gambon qui jouera les sorciers contre Voldemort.